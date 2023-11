La Yegros LE FIL, 10 novembre 2023, ST ETIENNE.

La Yegros LE FIL. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 20.9 à 20.9 euros.

Le fil présente: L-R-2020-1-003209 / 2-003180 / 3-0031 La Yegros peut sans nul doute arborer fièrement son titre de « Reine de la Nu Cumbia » depuis 2013, date de sortie de son album et de son tube Viene de Mi ! Dix ans après La Yegros ne s’est pas reposée sur ses lauriers et elle a étanché – avec Magnetismo (2016) puis Suelta (2019) – sa soif de cocktails composés de folklores argentins, de dub ou de funk plantés d’ambiances tropicales et de paroles tantôt poétiques ou engagées. Rendez-vous est donc fixé pour des retrouvailles trop longtemps attendues : La Yegros reprend la route le temps d’une tournée rétrospective au cours de laquelle elle livrera de nouvelles versions de ses chansons !

Votre billet est ici

LE FIL ST ETIENNE 20, BOULEVARD THIERS Loire

