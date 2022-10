ST ETIENNE DE MINERVE Minerve Minerve Catégories d’évènement: Hrault

Minerve

ST ETIENNE DE MINERVE Minerve, 14 octobre 2022, Minerve. ST ETIENNE DE MINERVE

2 Place du Monument Minerve Hrault

2022-10-14 – 2022-10-14 Minerve

Hrault Conference sur l’actualité des recherches sur l’Eglise de St Etienne & l’Autel de St Rustique par Marie Vallée Roche

Dans le cadre de la journée nationale de l’architecture +33 7 88 91 04 96 Minerve

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Minerve Autres Lieu Minerve Adresse 2 Place du Monument Minerve Hrault Ville Minerve lieuville Minerve Departement Hrault

Minerve Minerve Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/minerve/

ST ETIENNE DE MINERVE Minerve 2022-10-14 was last modified: by ST ETIENNE DE MINERVE Minerve Minerve 14 octobre 2022 2 Place du Monument Minerve Hrault Hrault Minerve

Minerve Hrault