Les Franglaises, c’est le spectacle musical culte qui traduit les grands succès du répertoire anglophone de la manière la plus littérale et la plus absurde qui soit ! Venez découvrir ou redécouvrir ce phénomène qui a déjà séduit plus d’un million de spectateurs ! De Michel Fils-de-Jacques (Michael Jackson) à Reine (Queen), en passant par Les Scarabée (The Beatles) et les Filles Épices (Spice Girls), Les Franglaises vous révèlent, à travers un « test aveugle » complètement déjanté, le véritable sens des plus grands tubes de ces artistes mondiaux. Intrigues, suspens et rebondissements, tout est étonnement pendant près de deux heures. En plus de leurs classiques, de nouveaux morceaux, de nouveaux personnages et de nouveaux instruments viennent enrichir ce spectacle, dont on ne se lasse pas !Les Franglaises, c’est pas vraiment Bollywood à Los Angeles, mais c’est presque Broadway à Paris ! »L’énergie et l’inventivité du groupe suffisent à faire de ce spectacle l’un des plus réjouissants » Le Parisien « Un spectacle franchement singulier et déjanté. Diablement bien joué ! » Télérama « C’est la bobine hilare que l’on ressort » Le Canard Enchaîné DISTRIBUTION Avec en alternance : Saliha Bala, Audrey Themista, Yoni Dahan, Zacharie Saal, William Garreau, Martin Pauvert, Stéphane Grioche, Eddy Lacombe, Marie-Suzanne Lacroix, Léa Bulle, Philippe Lenoble, PV Nova, Joseph Kempf, Daphnée Papineau, Perrine Megret, Emmanuel Lanièce, Alexandre Deschamps, Laurent Taïeb, Gregg Michel, Fabien Derrien, Ayouba Ali, Adrien Le Ray, Pierre Leblanc-Messager, Dorit Oitzinger Mise en scène : Quentin Bouissou Les Franglaises

THEATRE DE L’ETANG ST ESTEVE 6 ALLEE DES ARTS ET LETTRES 66240

