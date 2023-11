Papasss – Tournée THEATRE DE L’ETANG Catégories d’Évènement: 66240

Ludmila 41 ans, 5 enfants, a trois papas, dont elle ignorait encore l'existence, 4 ans auparavant. S'ils n'ont pas été là pendant son enfance, ils comptent bien rattraper le temps perdu, et prennent leur rôle de père très au sérieux. Alors, quand elle leur annonce qu'elle se marie avec un homme de leur âge qu'elle ne connait que depuis 2 mois, l'accueil réservé à ce futur « gendre » va être des plus mitigé. Mais se retrouver en garde à vue… ça, ils ne l'avaient pas prévu… Bernard Fructus, Edouard Montoute, Nadège Méziat, Paul Belmondo, Christian Vadim

