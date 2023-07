Cérémonie Croix de la Mine et Murat ST DIZIER LEYRENNE Saint-Dizier-Leyrenne Catégorie d’Évènement: Saint-Dizier-Leyrenne Cérémonie Croix de la Mine et Murat ST DIZIER LEYRENNE Saint-Dizier-Leyrenne, 23 juillet 2023, Saint-Dizier-Leyrenne. Cérémonie Croix de la Mine et Murat Dimanche 23 juillet, 10h00 ST DIZIER LEYRENNE Cérémonie aux monuments aux morts de « La Croix de la Mine » et « Murat » ST DIZIER LEYRENNE Mairie , 23400 Saint-Dizier-Leyrenne Saint-Dizier-Leyrenne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T10:00:00+02:00 – 2023-07-23T13:00:00+02:00

2023-07-23T10:00:00+02:00 – 2023-07-23T13:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Dizier-Leyrenne Autres Lieu ST DIZIER LEYRENNE Adresse Mairie , 23400 Saint-Dizier-Leyrenne Ville Saint-Dizier-Leyrenne Lieu Ville ST DIZIER LEYRENNE Saint-Dizier-Leyrenne

ST DIZIER LEYRENNE Saint-Dizier-Leyrenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier-leyrenne/