Epopée – Cie El Destineo L’ACCORDEUR, 1 décembre 2023, ST DENIS DE PILE.

Epopée – Cie El Destineo L’ACCORDEUR. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 19:30 (2023-12-01 au ). Tarif : 9.8 à 9.8 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) VENDREDI 1er DÉCEMBRE À 19H30 ÉPOPÉECIE EL DESTINO> Spectacle assis, tout public dès 12 ans> Théâtre, musique et signes Épopée est l’histoire d’une femme ayant quitté les siens pour pouvoir vivre sa vie comme elle l’entendait. Son parcours la propulse dans une suite incessante de pérégrinations, entreespoirs et désenchantements, à travers plusieurs pays.Elle nous confie son courage et ses fragilités, usant de l’art du conte comme pour embrasserau-delà de son aventure d’autres témoignages de migrations, d’autres héros et autant d’épopées. Si la femme qui s’adresse à nous connaît aujourd’hui le français, elle a appris au cours de son épopée à parler sans les mots. C’est cette sorte de langue universelle qu’elle partage avec nous. Une langue qui s’appuie sur le français et la langue des signes, joue des accents, convoque des mots appris ici et là, fait la part belle à l’expression par le corps et invite aux silences. Une langue complétée et enrichie par la musique sensible jouée en direct par le musicien. Le spectacle est ainsi accessible à tous : personnes sourdes, entendantes, e?trange?res ou non.Gratuit pour les moins de 12 an(s) Ouverture des portes à 19h30 | Restitution « Ma Parole » des ateliers de médiation autour du spectacle à 20h | Représentation « Epopée » à 20h30 Epopée – Cie El Destineo

L’ACCORDEUR ST DENIS DE PILE 15 route de Paris Gironde

