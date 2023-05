Celtic Legends Tour 2024 – Tournée LE PHARE, 10 février 2024, ST COULOMB.

Celtic Legends Tour 2024 – Tournée LE PHARE. Un spectacle à la date du 2024-02-10 à 20:00 (2024-02-09 au ). Tarif : 47.0 à 47.0 euros.

Celtic Legends est un show itinérant de musique et de danse celtique internationalement connu. Depuis sa création, il a été vu par plus de 3 millions de spectateurs et s’est produit plus de 2500 fois sur toutes les scènes du monde entier. Celtic Legends a été créé il y a 15 ans dans les landes sauvages du Connemara en Irlande par une petite équipe de jeunes artistes talentueux de Galway réputés pour leur soutien développement de la culture irlandaise et la mise en valeur de son originalité. Le spectacle Celtic Legends est une invitation au voyage au cœur de l’Irlande. Pendant plus de 2 heures, la troupe composée de musiciens et de danseurs vous fait découvrir des ballades irlandaises, des instruments traditionnelles tels que le Bodhran, fiddle,pipe, penny whistle, uileann , sans oublier la danse celtique et les claquettes. Celtic Legends Celtic Legends

Votre billet est ici

LE PHARE ST COULOMB RUE DU LAC 35350

47.0

EUR47.0.

