La Folle Histoire De France (Tournée) LE PHARE, 27 janvier 2024, ST COULOMB.

La Folle Histoire De France (Tournée) LE PHARE. Un spectacle à la date du 2024-01-27 à 20:30 (2024-01-26 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Plongez dans cette comédie qui vous donnera envie de rouvrir vos livres d’histoire ! Terrence accueille les spectateurs qui, le temps d’une heure de colle, redeviennent des élèves. Colle interrompue par l’arrivée de Malik, venu faire le clown devant ses camarades. Il est rapidement puni par Terrence et forcé à réviser son contrôle d’Histoire. Mais la tâche n’est pas simple face à l’espièglerie de ce redoublant cumulant 20 ans de 5ème ! Terrence va devoir déployer toute sa patience, sa passion et son savoir pour faire revivre notre histoire et donner l’envie d’apprendre à Malik. La Folle Histoire De France

LE PHARE ST COULOMB RUE DU LAC Ille-et-Vilaine

