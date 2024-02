St. Christopher en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records Paris, vendredi 19 avril 2024.

Le vendredi 19 avril 2024

de 19h00 à 22h30

.Tout public. payant Billet : 14.50 EUR

Le mystérieux mais culte groupe britannique St Christopher mêle indie pop et britpop depuis les années 1980, dans ses disques parus sur des labels indépendants emblématiques tels que Sarah Records !

Supersonic Records & Take Me Out présentent…

St. Christopher en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/L64e3ce59233

ST CHRISTOPHER (Indie pop – York, UK)

Dans le milieu indie, St. Christopher est une énigme, un groupe mystérieux qui tourne autour des talents de chanteur et de compositeur de Glenn Melia, membre fondateur. Situé à l’intersection entre britpop et indie pop, St. Christopher associe des guitares chatoyantes à des voix planantes et à des rythmes de batterie percutants. Le groupe s’est formé au début des années 80 et a collaboré avec d’emblématiques labels indépendants tels que Sarah records, Vinyl Japan ou Parasol, entre autres.

Les premiers titres de St. Christopher ont été rassemblés dans la compilation « Dig Deep, Brother : 1984-1990 ». Le reste de la discographie de cette formation prolifique est composé d’albums tels que « Man, I Could Scream » (1991), « Love You to Pieces » (1994), « Lioness » (1996) et « Golden Blue » (2000).

La compilation « Forevermore Starts Here » est parue en 2014, suivie de leur premier album en près de 20 ans, « Of Angels And Kings » en 2022. L’opus a été bien accueilli et soutenu par des concerts au Royaume-Uni et à l’étranger, avec d’autres projets d’enregistrement et de concerts en 2024 !

Écouter

https://www.youtube.com/channel/UCn08zLp7tPwxdZIJ9vb-hlg

———————————

Vendredi 19 Avril 2024

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 14€ / 17€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

———————————

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



https://fb.me/e/49YefA0SK https://link.dice.fm/L64e3ce59233

