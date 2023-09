Journée Nationale de la Spéléologie St Christophe sur roc Saint-Christophe-sur-Roc, 7 octobre 2023, Saint-Christophe-sur-Roc.

Journée Nationale de la Spéléologie Samedi 7 octobre, 09h00 St Christophe sur roc 5€

Vivez une aventure extra-ordinaire !

Grâce à plus de 1500 bénévoles engagés, la Fédération française de spéléologie vous propose, les 7 et 8 octobre 2023, une initiation à la spéléologie et au canyonisme.

Sur plus de 100 sites dans toute la France, vous pourrez découvrir, en toute sécurité, une activité unique qui allie sport, plaisir et exploration, dans un cadre naturel hors du commun.

Ouvertes à tous, les 22èmes Journées nationales de la spéléologie et du canyonisme vous feront vivre une belle aventure entre amis ou en famille !

St Christophe sur roc 79 st christophe sur roc Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

deux-sèvres Spéléologie

