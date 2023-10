SEJOUR THEATRE ET ECRITURE SCENARISTIQUE ST CERE 46400 Saint-Céré Catégories d’Évènement: Lot

Saint-Céré SEJOUR THEATRE ET ECRITURE SCENARISTIQUE ST CERE 46400 Saint-Céré, 2 janvier 2024, Saint-Céré. SEJOUR THEATRE ET ECRITURE SCENARISTIQUE 2 – 6 janvier 2024 ST CERE 46400 sur inscription au séjour tarif 150 € LE SEJOUR THEATRE ECRITURE :

Dans la continuité de ses cours hebdomadaires de théâtre, l’association ESSOR propose aux jeunes du quartier Petit-bard/Pergola à Montpellier un séjour artistique de 5 jours et 4 nuits. Ce séjour est le point culminant du travail théâtral engagé tout au long de l’année auprès de ce public.

Un tel projet est l’occasion d’extraire les enfants et les jeunes de leur cadre de vie habituel pour soutenir la création artistique tout comme l’ouverture d’esprit et la curiosité. ST CERE 46400 170 quai auguste Salesse 46400 Saint-Céré Saint-Céré 46400 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0467402017 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.association.essor@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-02T08:00:00+01:00 – 2024-01-02T20:00:00+01:00

2024-01-06T08:00:00+01:00 – 2024-01-06T20:00:00+01:00 THEATRE / ECRITURE image appartenant à Essor Détails Catégories d’Évènement: Lot, Saint-Céré Autres Lieu ST CERE 46400 Adresse 170 quai auguste Salesse 46400 Saint-Céré Ville Saint-Céré Departement Lot Age min 12 Age max 17 Lieu Ville ST CERE 46400 Saint-Céré latitude longitude 44.857645;1.895852

