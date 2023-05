Elodie Poux – Le Syndrome du Papillon (Tournée) L’HERMIONE, 12 avril 2024, ST BRIEUC.

Elodie Poux – Le Syndrome du Papillon (Tournée) L’HERMIONE. Un spectacle à la date du 2024-04-12 à 20:30 (2023-05-20 au ). Tarif : 39.0 à 39.0 euros.

SARL MONCA (L.2-1100004&3-1100003) PRESENTE CE SPECTACLE Ouverture des portes à 20h30LE TOUT DERNIER SPECTACLE DE ÉLODIE POUX Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à humoriste ? A cette question, très souvent posée, Elodie Poux a voulu répondre de la plus belle des manières : avec un spectacle ! De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Elodie se raconte, nous raconte comment la scène a changé sa vie, dans un stand-up énergique mais toujours accompagnée d’une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés, pour notre plus grand bonheur ! Suivez bien, Kimberley et Clitis seront sûrement cachés quelque part…PMR: 0614393299 Elodie Poux

L’HERMIONE ST BRIEUC RUE PIERRE DE COUBERTIN 22000

