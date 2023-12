Plage, coquillage et farfouillage St Brice Arès Catégories d’Évènement: Arès

Gironde Plage, coquillage et farfouillage St Brice Arès, 5 mars 2024, Arès. Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 15:00:00

fin : 2024-03-05 16:30:00 Découverte de la plage de facon ludique, avec un guide » Nature « .

Pour les enfants de 3 à 7 ans – Payant.

Inscription obligatoire..

St Brice boulevard javal

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-27

