NUIT DES VEILLEURS A NÖCKERSBERG
St. Barbara
Lundi 26 juin, 20h00
Entrée libre

Der ökumenische Gottesdienst zum Thema: « Beten als Kern des Handelns » beinhaltet Lesung und Evangelium mit einer Ansprache, Liedern und Gebeten. 4 der diesjährigen Fälle werden vorgetragen, mit einem Gebet und einer Kerze bedacht, die übrigen 4 Fälle werden mit Foto und Text auf kleinen Altärchen in der Kirche dargestellt zum persönlichen Gebet. Für die Musik konnten wir u.a. einen aus Afrika stammenden Trommler gewinnen. Wir enden mit einer Aktion.

St. Barbara Essen-Byfang, Nöckersberg 69, Essen

