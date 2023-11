Letz Zep CENTRE CULTUREL PIERRE MESSMER, 8 décembre 2023, ST AVOLD.

Letz Zep CENTRE CULTUREL PIERRE MESSMER. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 20:30 (2023-12-08 au ). Tarif : 29.0 à 35.0 euros.

NOTICE FRANCE (L-R-2020-9978/9980) présente ce concert. Depuis plus de 13 ans en tournée internationale, le tribute band LETZ ZEP est un modèle du genre. Tellement pointu dans la reproduction du groupe original – LED ZEPPELIN – qu’il laisse souvent leurs fans sans voix, allant jusqu’à s’attirer la reconnaissance de Robert Plant et Jimmy Page eux-mêmes. Loin d’être un exercice uniquement nostalgique, LETZ ZEP en concert c’est du rock & roll de haut niveau emmené par des musiciens expérimentés et respectés. LETZ ZEP repart en tournée et interprétera les plus grands succès de leurs idoles, Stairway to Heaven, Whole Lotta Love ou Kashmir. Letz Zep Letz Zep

CENTRE CULTUREL PIERRE MESSMER ST AVOLD 1 RUE DE LA CHAPELLE 57500

