The Magnetic Fields L’ECHONOVA, 8 novembre 2023, ST AVE.

The Magnetic Fields L’ECHONOVA. Un spectacle à la date du 2023-11-08 à 19:00 (2023-11-08 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

n° 1-1061863 / 2-1061864 / 3-1061865 À ce jour, Stephin Merritt a écrit et enregistré douze albums des Magnetic Fields, dont le bien-aimé 69 Love Songs et le coffret ‘50 Song Memoir’ sorti chez Nonesuch en 2017, acclamé par la critique, et qui retraçait les cinquante premières années de la vie de l’auteur-compositeur avec une chanson par an. Le magazine New York a qualifié ce coffret de « célébration de l’étendue de la palette de Merritt en tant qu’auteur et interprète… un délicieux voyage dans les coulisses de l’une des voix les plus singulières du rock ». Merritt a également composé des musiques et des paroles originales pour plusieurs pièces de théâtre musical, notamment une comédie musicale off-Broadway du roman Coraline de Neil Gaiman, pour laquelle il a reçu un Obie Award. En 2014, Merritt a composé des chansons et de la musique pour le premier épisode musical de l’émission This American Life. Stephin Merritt sort également des albums sous les noms de groupes the 6ths, the Gothic Archies, et Future Bible Heroes. The Magnetic Fields

Votre billet est ici

L’ECHONOVA ST AVE 1 rue Léon Griffon Morbihan

22.0

EUR22.0.

