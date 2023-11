Simon Cojean – 100% Beurre Salé ESPACE BEL AIR, 16 mars 2024, ST AUBIN DU CORMIER.

Simon Cojean – 100% Beurre Salé ESPACE BEL AIR. Un spectacle à la date du 2024-03-16 à 20:30 (2023-11-29 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

NEVEZ PRODUCTIONS ((L.2-1071578/3-1071579) PRESENTE CE SPECTACLE 100% beurre salé : Le One Breizh Show ! Mise en scène : Sébastien Chambres Chorégraphies : Simon Cojean et Gwen Le Viol Scénographie : Stéphane Le TallecEst-ce qu’il pleut toujours en Bretagne ? Quel est le taux d’alcool moyen dans le sang d’un Breton ? Nantes est-elle en Bretagne ? Plutôt gavotte, biniou ou kouign amann ? Qui est Nolwenn Leroy ? « 100% beurre salé” éclaircit ces mystères obscurs ! À travers une galerie de personnages hauts en couleur, suivez Simon dans son exploration de la Bretagne. À la rencontre d’un vieux curé enseignant le breton ou d’un dragueur trop sûr de lui, Simon croisera aussi le chemin d’une guide dépressive ou d’un professeur omniscient.Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 0675932638Bus C7 et 59, arrêt Bruz Centre, parking alentour SIMON COJEAN

Votre billet est ici

ESPACE BEL AIR ST AUBIN DU CORMIER Rue des Rochers Ille-et-Vilaine

13.8

EUR13.8.

Votre billet est ici