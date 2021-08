ST-ART 2021 Parc Exposition, 26 novembre 2021, Strasbourg.

ST-ART fêtera son 25ème anniversaire du 26 au 28 Novembre 2021, à Strasbourg, ville de culture, de gastronomie et d’architecture. En Novembre 2021 ST-ART recevra son public et ses exposants dans une scénographie au service des œuvres et des artistes. Comme les années précédentes la foire présentera également une « photographie » du soutien et de l’implication des pouvoirs publics dans la création contemporaine à travers des expositions conçues par la Région Grand Est et la ville de Strasbourg. En Novembre 2021, ST-ART interrogera avec l’Exposition « FUTURAE L’artiste questionne le monde » Artistes invités : Vaughn Bell, Jérémy Cobé, Ha Cha Youn, Clay Apenouvon, Ackroyd & Harvey, Luc Lapayre Commissaire : Patricia Houg, directrice artistique. Jusqu’à cette date nous renforcerons la communication digitale de l’événement afin de permettre aux galeristes de ST-ART déjà engagés de bénéficier d’une visibilité maximale et que visiteurs, collectionneurs et professionnels de l’art poursuivent leurs connections avec les propositions artistiques. Aujourd’hui pour les passionnés, les amoureux, les curieux, les galeries sont ouvertes, n’hésitez jamais à en pousser la porte. La 25è édition de ST-ART se tiendra du 26 au 28 Novembre 2021, Vernissage le 25 Novembre

Tarif plein 18€, professionnels 9 €, gratuité – de 16 ans

Foire Eurpéenne d’ Art Contemporain & de Design

Parc Exposition Rue Fritz Kieffer 67000 STRASBOURG Strasbourg Wacken Bas-Rhin



