Icône rock et folk de l’Amérique qu’on adore, petit frère de sang de Dylan et grand frère spirituel de Jeff Buckley, Elliott Murphy est un personnage hors du commun.Il chronique notre société avec un talent d’écriture rare qu’il met au service d’une folk rock inépuisable et hors des sentiers battus. Il se produira avec le virtuose de la guitare Olivier Durand et la violoniste Melissa Cox dans un concert en trio pour nous faire découvrir son dernier album « Wonder » Compositeur-guitariste inspiré, chanteur charismatique, infatigable et authentique baladin, il a joué sur scène avec certains membres des Talking Heads, du Velvet Underground, sans oublier l’ex-Stone Mick Taylor, mais aussi Phil Collins, Billy Joel ou évidemment son ami Bruce Springsteen qu’il rejoint régulièrement sur scène lors de ses concerts parisiens. Elliot Murphy : voix lead, guitare Olivier Durand : guitare, chœurs Melissa Cox : violon, chœurs Une légende américaine ! Elliott Murphy Elliott Murphy

ESPACE GERARD PHILIPE ST ANDRE LES VERGERS 22 avenue Maréchal Leclerc Aube

