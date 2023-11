R.Gresset , A. Moignard, D. Imbert ESPACE GERARD PHILIPE, 20 mars 2024, ST ANDRE LES VERGERS.

R.Gresset , A. Moignard, D. Imbert ESPACE GERARD PHILIPE. Un spectacle à la date du 2024-03-20 à 20:30 (2024-03-20 au ). Tarif : 19.3 à 19.3 euros.

Trois grands représentants du jazz français actuel sont réunis sur scène ! Dès l’enfance, Rocky Gresset s’intéresse à Django. Il rencontre rapidement Bireli Lagrène ou Christian Escoudé, qui le conseillent et l’encouragent. A l’aise dans tous les styles de jazz, sur guitare acoustique manouche ou archtop électrique, il devient le compagnon de route de Thomas Dutronc. Adrien Moignard, autodidacte génial, aux influences multiples, représente le renouveau du jazz manouche par son jeu personnel et enlevéà la croisée des styles musicaux. Diego Imbert, le contrebassiste du « Gipsy Project » de Bireli Lagrène pendant près de 18 ans, multiplie les collaborations avec d’autres musiciens tels que André Ceccarelli, David Linx, Didier Lockwood, Daniel Mille ou plus récemment avec Adrien Moignard et Richard Galliano… Il enseigne aussi la musique, au département jazz du Conservatoire de Troyes. Rocky Gresset : guitare Adrien Moignard : guitare Diego Imbert : contrebasse Rocky Gresset Rocky Gresset

Votre billet est ici

ESPACE GERARD PHILIPE ST ANDRE LES VERGERS 22 avenue Maréchal Leclerc Aube

19.3

EUR19.3.

Votre billet est ici