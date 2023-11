Matheus Donato Invite Karla DaSilva ESPACE GERARD PHILIPE, 19 mars 2024, ST ANDRE LES VERGERS.

Matheus Donato Invite Karla DaSilva ESPACE GERARD PHILIPE. Un spectacle à la date du 2024-03-19 à 20:30 (2024-03-19 au ). Tarif : 19.3 à 19.3 euros.

Matheus Donato, virtuose et authentique magicien du cavaquinho 6 cordes (petite guitare brésilienne),est un jeune artiste déjà respecté des plus grands. Faisant partie de la nouvelle vague de musiciens brésiliens qui se nourrissent à la source du patrimoine immense qu’est la culture de son pays, Matheus intègre aussi à son interprétation les musiques du monde entier, et en fait une source de créativité. Il présentera une roda de choro et de sambaexceptionnelle, avec de prestigieux invités : 5 musiciens le rejoindront autour d’une table pour interpréter les classiques du choro (samba instrumental), de la samba, ou pour faire découvrir leurs compositions personnelles. Parmi eux, la chanteuse Karla da Silva, venue des quartiers populaires de Rio de Janeiro, emportera le public avec sa voix puissante chargée d’émotion et d’histoire du peuple brésilien et de ses racines afro-brésiliennes mais aussi des influences afro-lusophones d’Angola et du Cap Vert. Matheus Donato : cavaquinho (soliste) Rosivaldo Cordeiro : guitare 7 cordes Karla da Silva : chant Flûte, percussions

ESPACE GERARD PHILIPE ST ANDRE LES VERGERS 22 avenue Maréchal Leclerc Aube

