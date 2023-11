Hippocampe ESPACE GERARD PHILIPE, 10 décembre 2023, ST ANDRE LES VERGERS.

Hippocampe ESPACE GERARD PHILIPE. Un spectacle à la date du 2023-12-10 à 15:00 (2023-12-10 au ). Tarif : 15.3 à 15.3 euros.

900 cubes. 6 tiges de bois. 3 constructeurs. Les cubes s’empilent, forment des tours et des chemins. Une ville prend forme, parfois s’écroule et recommence. C’est un monde qui se construit. Et lorsque la nuit tombe, la vie s’éveille et ouvre les portes des imaginaires… Monde sous-marin pour certains, visite dans le cosmos pour d’autres… Est-ce un cheval qui court ? Et ces petites lumières qui scintillent et dansent ? Une constellation inconnue, d’étranges poissons des grands fonds ? Peu à peu les comédiens s’effacent, laissant place à la lumière et à la musique vers une poésie de l’obscurité. A la frontière des arts plastiques, de la danse et du théâtre, Hippocampe déploie des univers inattendus à partir de simples cubes de bois.

ESPACE GERARD PHILIPE ST ANDRE LES VERGERS 22 avenue Maréchal Leclerc Aube

