Sona Jobarteh ESPACE GERARD PHILIPE, 8 décembre 2023, ST ANDRE LES VERGERS.

Sona Jobarteh ESPACE GERARD PHILIPE. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 20:30 (2023-12-06 au ). Tarif : 19.3 à 19.3 euros.

Sona Jobarteh est née dans l’une des cinq principales familles de Griot, en Gambie. La Kora y est traditionnellement jouée par les hommes, jamais par les femmes. Sona est la femme qui a décidé de changer les règles. Sur scène, sa voix chaude et les sonorités envoûtantes de cet instrument aux 21 cordes font corps et vibrent à l’unisson. La musicienne et ses acolytes transmettent avec ferveur les rythmes fascinants et les mélodies ensorcelantes d’Afrique de l’Ouest. Après plus de sept ans de travail, le deuxième album tant attendu de Sona Jobarteh, virtuose de la kora, est enfin sorti. Badinyaa Kumoo dévoile une nouvelle profondeur dans sa composition et témoigne du chemin parcouru depuis ses débuts, avec Fasiya, en 2011. A travers la musique de cet album, Sona aborde des sujets essentiels et communique un message de bienveillance fédératrice qui lui est cher. Sona JOBARTEH

Votre billet est ici

ESPACE GERARD PHILIPE ST ANDRE LES VERGERS 22 avenue Maréchal Leclerc Aube

19.3

EUR19.3.

