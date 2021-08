Allain Allain Allain, Meurthe-et-Moselle ST ALLAIN Allain Allain Catégories d’évènement: Allain

Meurthe-et-Moselle

ST ALLAIN Allain, 4 septembre 2021, Allain. ST ALLAIN 2021-09-04 14:30:00 14:30:00 – 2021-09-04 23:59:00 23:59:00 Etang 49 rue Etienne Olry

Allain Meurthe-et-Moselle Allain Un beau programme, a destination des jeunes et moins jeunes afin de célébrer la commune d’Allain :

– des jeux géants, et moins géants,

– une pièce de théâtre pour tous, par “Les Pieds dans la Lune Cie”

– un cochon à la broche, en provenance de “Myboeuf”

– une animation musicale en soirée avec DJ Fredowski +33 6 49 83 71 81 ACL Allain dernière mise à jour : 2021-08-17 par MT TERRES TOULOISES

Détails Catégories d’évènement: Allain, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Allain Adresse Etang 49 rue Etienne Olry Ville Allain lieuville 48.55944#5.91583