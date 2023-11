Red Cardell Soig Siberil LA GRANDE OURSE Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

ST AGATHON Red Cardell Soig Siberil LA GRANDE OURSE, 9 décembre 2023, ST AGATHON. Red Cardell Soig Siberil LA GRANDE OURSE. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 20:59 (2023-12-09 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros. La sortie d’un nouvel album de Red Cardell est toujours un évènement. Au carrefour du Rock, des mélodies d’ici et du monde, le groupe continue à creuser son sillon dans cette terre de musique qu’est la Bretagne. Ses concerts restent des instants intenses de partage à l’énergie rare. 30 ans après la sortie de « Rouge » leur premier album, le groupe se réinvente sans cesse, essaie de retrouver ses origines, la fraîcheur, l’innocence que véhicule si bien le rock. Un rapport à la scène, à l’urgence, un point d’interrogation, une sorte de voyage à partager. Des kilomètres de routes, des heures de doute, de Band magnétique, sans imaginer ce que signifie « durer », ne pas faire le point, suivre le fil d’une bonne idée… SOIG SIBERIL solo Pour ce 12° album solo, “Sentiers partagés”, Soïg nous emmène en voyage…. dans le pays des landes et forêts, dans les chemins creux des pays celtes, du Kreizh Breizh, en passant par le pays de Vannes ou celui de Redon ou encore du korong, des Monts d’Arrée ou du pays Fañch. Pour sortir avec malice de ces sentiers battus, il invite des artistes bien éloignés de l’univers celtique qui ont su garder, de par leur talent, cette âme qui caractérise la musique de Soïg. Votre billet est ici LA GRANDE OURSE ST AGATHON Hent Meur Côtes dArmor 15.0

Détails Catégories d'Évènement: Côtes-d'Armor, ST AGATHON Autres Lieu LA GRANDE OURSE Adresse Hent Meur Ville ST AGATHON Departement Côtes dArmor

