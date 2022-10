Webinaire : Réglementation, la législation change – Visites médicales et suivi des salariés SSTMC Muret Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Webinaire : Réglementation, la législation change – Visites médicales et suivi des salariés Mardi 29 novembre, 14h30 SSTMC Un point sur les nouveautés en santé au travail suite à la réforme du 2 août 2021 SSTMC 12 Avenue du Président Vincent Auriol, 31603 Muret Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie

0561510388 https://sstmc.fr/ https://www.facebook.com/SSTMC;https://twitter.com/SstmcC;https://www.linkedin.com/company/sstmc-service-de-sant%C3%A9-au-travail-muret-comminges Avec la réforme de la santé au travail du 2 août 2021, les modifications de la règlementation autour de la santé au travail sont progressivement mises en place : nouvelles visites, changements de délais, modification des conditions du DUERP… Faites le point sur les nouveautés avec ce webinaire ! Au programme : Rappels : suivi des salariés et déclaration de l’employeur

Les différentes visites médicales

Prévention des risques professionnels Prochaines sessions :

Mardi 29 novembre 2022 à 14 h 30

2022-11-29T14:30:00+01:00

2022-11-29T15:00:00+01:00

