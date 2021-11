Paris Le Baiser Salé île de France, Paris SRDJAN IVANOVIC – XENOS #JazzDeDemain Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

SRDJAN IVANOVIC – XENOS #JazzDeDemain Le Baiser Salé, 5 juillet 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 5 juillet 2022

de 21h30 à 0h30

Xénos, un world-jazz au son rock qui sortira son premier album en 2022 ! Srdjan Ivanovic a choisi les baguettes, les tambours et les cymbales comme arme principale dans sa quête pour libérer les énergies à travers des rencontres musicales. Il mélange le modern-jazz mélodique avec l’héritage musical des Balkans et y ajoute tout ce qui pourrait se trouver sur le chemin. « Son jeu subtil et fluide et ses compositions organiquement mélangées vous emmèneront dans un sacré voyage », Jazz News – France Xénos,«étranger» en grec, est un groupe qui s’inspire d’histoires et d’expériences d’exil et d’immigration. Un world-jazz au son rock qui sortira son premier album en 2022. #SoyezCurieux JOVANA KRSTEVSKA voix, ROBBY MARSHALL sax tenor/clarinette/kaval, HUGO CORBIN guitare, TIMOTHÉE ROBERT basse, SRDJAN IVANOVIC batterie Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)

Contact : + 33 1 42 33 37 71

