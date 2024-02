Srdjan Ivanovic Studio de l’Ermitage Paris, mercredi 20 mars 2024.

Le mercredi 20 mars 2024

de 20h30 à 23h00

.Public adultes. payant Tarif sur place : 18 EUR

Prévente : 15 EUR

Sortie de l’album : Modular (Rue Des Balkans – 2023)

Né en Bosnie, grandi en Grèce, désormais parisien, le batteur Srdjan Ivanovic présente Modular, premier album sous son nom avec une formation étoilée et intergénérationnelle. Forgées dans les Balkans et mêlant admirablement les sensibilités de l’Orient et de l’Occident, les mélodies et les rythmiques de Srdjan Ivanovic démontrent avec audace et fougue sa volonté d’un jazz explorateur, défricheur et novateur.

Ludivine Issambourg : Flûte

Olivier Laisney : Trompette

Manu Codjia : Guitare

Yoni Zelnik : Contrebasse

Srdjan Ivanovic : Batterie

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/srdjan-ivanovix https://www.facebook.com/srdjanovicmusic https://www.facebook.com/srdjanovicmusic

Srdjan Ivanovic