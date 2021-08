SRDJAN IVANOVIC “BLAZIN TRIO” Le Baiser Salé, 14 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 14 septembre 2021

de 21h30 à 23h55

payant

« Son jeu subtil et fluide et ses compositions organiquement mélangées vous emmèneront dans un sacré voyage », Jazz News « Sleeping Beauty est une réussite singulière. », Notes de jazz

Manu Codjia guitare, Yoni Zelnik cbasse, Srdjan Ivanovic batterie

« Son jeu subtil et fluide et ses compositions organiquement mélangées vous emmèneront dans un sacré voyage », Jazz News

« Sleeping Beauty est une réussite singulière. », Notes de jazz

Forgées dans les Balkans et mêlant admirablement les sensibilités de l’Orient et de l’Occident, les mélodies et les rythmiques de Srdjan Ivanovic démontrent avec audace et fougue sa volonté de jouer un jazz explorateur, défricheur et novateur. Ils présentent ici la musique de leur quatrième album, Sleeping Beauty, sorti au printemps 2021 sur le label parisien Coolabel et à New York, sur le MoonJune Records.

Reconnu par The Downbeat comme « un groupe qui tord et modifie les conventions», le Blazin’ a dès ses débuts, surpris le public et la critique.

3 musiciens d’exception, un projet riche et flamboyant : Manu Codjia, improvisateur de génie, chasseur de nouvelles sonorités ; le très actif et très demandé en France comme à l’international, Yoni Zelnik à la contrebasse (Youn Sun Nah, Geraldine Laurent, Yonathan Avishai…) et , et le son original et organique de Srdjan Ivanovic à la batterie. Laissez-vous surprendre !

« une musique originale, belle et intrigante », Jan Granlie – Jazznyt Norvège

« plongées vertigineuses et jaillissements libérateurs», InRocks

« pleine d’énergie et de poésie», Culture Jazz « frais, énergique», All About Jazz,

“..n’attendez aucun folklore, aucun cliché de fanfare débridée. Ce sont la nuance et l’imaginaire qui priment ici.”, La croix Afficher moins

https://youtu.be/t_2uG8JMwzs?t=181

Concerts -> Jazz

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact : https://www.lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale0142333771

Concerts -> Jazz Étudiants;Ados;Les Nuits;Musique

Date complète :

2021-09-14T21:30:00+02:00_2021-09-14T23:55:00+02:00

cc