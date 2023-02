Portes Ouvertes à l’atelier de Sonia Rinaldi SR Intemporale Dambach-la-Ville Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Portes Ouvertes à l’atelier de Sonia Rinaldi SR Intemporale, 1 avril 2023 08:00, Dambach-la-Ville. Portes Ouvertes à l’atelier de Sonia Rinaldi 1 et 2 avril SR Intemporale Portes ouvertes de l’atelier avec explications sur le processus d’émaillage sur lave, de l ‘extraction de la lave et sur les différentes techniques utilisées jusqu’aux cuissons. Présentation des utilisations possibles : décorations intérieures et extérieures, tables, cheminées , cuisines, signalétique, pieces uniques…Présentation de gravure sur pierre en pièces uniques ainsi que les outils. Nous ferons aussi de petites démonstrations en gravure et sculpture au courant de la journée ; Bienvenue ! SR Intemporale 2 rue du Vignoble 67650 Dambach la ville Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

