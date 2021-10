Guyancourt SQY Cub Guyancourt, Yvelines SQY Emploi fait sa rentrée SQY Cub Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

SQY Emploi fait sa rentrée SQY Cub, 18 octobre 2021, Guyancourt. SQY Emploi fait sa rentrée

du lundi 18 octobre au jeudi 21 octobre à SQY Cub

[http://www.sqyemploi.fr/rentree](http://www.sqyemploi.fr/rentree) ses partenaires vous donnent rendez-vous du 18 au 21 octobre pour « SQY Emploi fait sa rentrée », une série d’événements dédiés à l’emploi.** « SQY Emploi fait sa rentrée », du 18 au 21 octobre, c’est : – 4 jours dédiés à l’emploi à Saint-Quentin-en-Yvelines – Un E-jobdating le 21 octobre – Des webinaires, des ateliers, des conférences pour affiner votre projet professionnel – Un espace networking pour permettre les échanges – Des milliers d’offres d’emplois à saisir Chefs d’entreprises, commerçants, organismes de formation, inscrivez-vous gratuitement pour recruter vos futurs talents ou pour faire connaître vos métiers ! Candidats, construisez votre projet professionnel et décrochez des entretiens avec des recruteurs ! Retrouvez le programme complet sur www.sqyemploi.fr/rentree

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Organisé par SQY et ses partenaires SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt Yvelines

SQY Cub Adresse 3 avenue du centre, Guyancourt Ville Guyancourt