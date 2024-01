2 Tonnes l’atelier immersif sur les enjeux de la transition écologique SQY CUB Guyancourt, mercredi 5 juin 2024.

2 Tonnes l’atelier immersif sur les enjeux de la transition écologique Imaginez des actions concrètes pour réduire l’empreinte carbone de votre entreprise Mercredi 5 juin, 14h30 SQY CUB Participation gratuite Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-05T14:30:00+02:00 – 2024-06-05T18:00:00+02:00

Entrepreneurs, jouez pour développer vos compétences et booster votre activité ! Alors que notre territoire se prépare à entrer dans la légende en accueillant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, SQY Cub vous propose toute une série de serious games, pour accroître vos performances.

2 Tonnes En 3 heures et en équipe projetez-vous jusqu’en 2050, découvrez les leviers individuels et collectifs de la transition écologique, réfléchissez ensemble et identifiez, en tant que Dirigeant d’entreprise, le rôle que vous pouvez y jouer !

Vous permettrez à vos collaborateurs d’être outillés et proactifs dans la mise en place d’actions concrètes au sein de votre entreprise afin de réduire votre empreinte carbone.

Animé par Antoinette Rouverand – La touche verte

SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France