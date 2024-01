#Aventure Entrepreneur SQY CUB Guyancourt, jeudi 14 mars 2024.

#Aventure Entrepreneur Pour jouer avec les grands principes de la comptabilité et de l’analyse financière Animé par Ali Aichoum, Banque de France Jeudi 14 mars, 09h30 SQY CUB Participation gratuite Inscription obligatoire

Entrepreneurs, jouez pour développer vos compétences et booster votre activité ! Alors que notre territoire se prépare à entrer dans la légende en accueillant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, SQY Cub vous propose toute une série de serious games, pour accroître vos performances.

Avec #Aventure Entrepreneur, le temps d’une partie, soumis à des événements fortuits et confrontés à des choix stratégiques, mettez tout en oeuvre pour avoir les meilleurs indicateurs et ratios financiers et doublez vos concurrents.

SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France