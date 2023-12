Prospectez avec LinkedIn en BtoB grâce à des méthodes et des outils abordables SQY CUB Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Fin : 2024-01-16T09:30:00+01:00 – 2024-01-16T11:00:00+01:00 Accédez à des contacts qualifiés, automatisez vos actions, utilisez les bons outils à moindre coût pour générer des rendez-vous commerciaux grâce à LinkedIn. Conseils d’expert.

Prospectez avec LinkedIn en BtoB grâce à des méthodes et des outils abordables

Mardi 16 janvier 2024, 09h30-11:00

Accédez à des contacts qualifiés, automatisez vos actions, utilisez les bons outils à moindre coût pour générer des rendez-vous commerciaux grâce à LinkedIn. Conseils d'expert.

Animé par Gontran Broussard – Serious Team 360

SQY CUB
3 avenue du centre
Guyancourt 78280

Participation gratuite – Inscription obligatoire

