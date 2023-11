Les étapes-clés de la création d’entreprise SQY CUB Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Yvelines Les étapes-clés de la création d’entreprise SQY CUB Guyancourt, 12 décembre 2023, Guyancourt. Les étapes-clés de la création d’entreprise Mardi 12 décembre, 14h00 SQY CUB Participation gratuite – Inscription obligatoire Vous êtes porteur d’un projet de création ou reprise d’entreprise, ou dirigeant d’entreprise ? Un conseiller professionnel vous livrera toutes les étapes de construction d’un projet, depuis l’étude de marché jusqu’à la formalisation du business plan, les modes de financement et les formations disponibles.

Animé par Valérie Savouré – BGE Yvelines SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0130913232 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T14:00:00+01:00 – 2023-12-12T18:00:00+01:00

2023-12-12T14:00:00+01:00 – 2023-12-12T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu SQY CUB Adresse 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Ville Guyancourt Departement Yvelines Lieu Ville SQY CUB Guyancourt latitude longitude 48.786514;2.048608

SQY CUB Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/