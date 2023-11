Engagez vos contacts et fidélisez vos clients grâce à l’emailing SQY CUB Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Yvelines Engagez vos contacts et fidélisez vos clients grâce à l’emailing SQY CUB Guyancourt, 12 décembre 2023, Guyancourt. Engagez vos contacts et fidélisez vos clients grâce à l’emailing Mardi 12 décembre, 09h30 SQY CUB Participation gratuite – Inscription obligatoire L’emailing est un puissant levier d’acquisition et de fidélisation. Les différents formats d’email peuvent avoir du sens à chaque étape pour maintenir le lien avec vos prospects et clients, déclencher un achat, susciter l’intérêt pour un nouveau produit ou service, faire mûrir vos prospects avant un échange commercial. Avez-vous déjà une mécanique en place ?

