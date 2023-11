Comment convaincre un investisseur ? SQY CUB Guyancourt, 7 décembre 2023, Guyancourt.

Comment convaincre un investisseur ? Jeudi 7 décembre, 09h30 SQY CUB Participation gratuite – Inscription obligatoire

Vous portez un projet au sein d’une start-up ou toute autre entreprise et aimeriez lever des fonds ? Vous souhaitez comprendre ce qui intéresse un investisseur et comment le convaincre ? Venez échanger autour des meilleures pratiques.

Animé par Céline Redhon – Action Coach et Ilhame Choukrani – Potentiels

SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/071223 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T09:30:00+01:00 – 2023-12-07T10:30:00+01:00

