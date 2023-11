Les bases pour communiquer sur Linkedin SQY CUB Guyancourt, 5 décembre 2023, Guyancourt.

Les bases pour communiquer sur Linkedin Mardi 5 décembre, 09h30 SQY CUB Participation gratuite – Inscription obligatoire

Découvrez les fondamentaux pour communiquer sur Linkedin : apprenez à optimiser votre profil, à créer du contenu engageant et à développer votre réseau professionnel. Vous augmenterez votre visibilité et multiplierez les opportunités professionnelles !

Animé par Gontran Broussard – Serious Team 360

SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/051223-2 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T09:30:00+01:00 – 2023-12-05T11:00:00+01:00

2023-12-05T09:30:00+01:00 – 2023-12-05T11:00:00+01:00