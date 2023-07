Piloter sa stratégie de communication SQY CUB Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Yvelines Piloter sa stratégie de communication SQY CUB Guyancourt, 29 novembre 2023, Guyancourt. Piloter sa stratégie de communication 29 et 30 novembre SQY CUB Participation gratuite – Inscription soumise à validation 1 jour et demi pour établir le profil type de ses cibles, définir son miw marketing, analyser le positionnement de la concurrence afin de valider sa proposition de valeur et d’utiliser les bons canaux de communication.

Animée par O. Charrade – Commerce d’exception SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/F291123 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T09:00:00+01:00 – 2023-11-29T17:00:00+01:00

2023-11-30T09:00:00+01:00 – 2023-11-30T12:30:00+01:00

