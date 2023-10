Pourquoi faire appel à un influenceur en B2C ? SQY CUB Guyancourt, 28 novembre 2023, Guyancourt.

Pourquoi faire appel à un influenceur en B2C ? Mardi 28 novembre, 14h30 SQY CUB Participation gratuite – Inscription obligatoire

Découvrez les différentes facettes du marketing de l’influence, et comment peut-il être utile pour votre marque. Contrôle du budget, typologie d’influenceurs, premiers pas… 1h30 d’atelier pour vous mettre sur les rails!

Pour une meilleure fluidité le jour de l’atelier, créez en amont un compte Instagram et un compte TikTok (ils ne serviront qu’à effectuer des recherches sur les plateformes et peuvent être anonymes et/ou personnels).

Animé par Célestine Moreira – Wilco

SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T14:30:00+01:00 – 2023-11-28T16:00:00+01:00

