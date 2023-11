La Banque de France et la DDFIP, alliées de votre entreprise SQY CUB Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Yvelines La Banque de France et la DDFIP, alliées de votre entreprise SQY CUB Guyancourt, 23 novembre 2023, Guyancourt. La Banque de France et la DDFIP, alliées de votre entreprise Jeudi 23 novembre, 09h30 SQY CUB Participation gratuite – Inscription obligatoire La Banque de France et la Direction Départementale des Finances Publiques sont des acteurs majeurs auprès des entreprises. Toutes deux proposent une gamme étendue d’outils et de services gratuits pour vous aider dans votre quotidien de dirigeant. Suite à la présentation d’une heure, cet atelier sera suivi d’entretiens individuels de 15 mns, où chacun pourra obtenir des réponses spécifiques à sa situation, une orientation et des conseils sur mesure.

Animé par Ali Aichoun & Daniel Tintet – Banque de France, Emilie Ba et Magali Caharel – DDFIP 78 SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/231123 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T09:30:00+01:00 – 2023-11-23T11:30:00+01:00

2023-11-23T09:30:00+01:00 – 2023-11-23T11:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu SQY CUB Adresse 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Ville Guyancourt Departement Yvelines Lieu Ville SQY CUB Guyancourt latitude longitude 48.786514;2.048608

SQY CUB Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/