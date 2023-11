TPE-PME & cybersécurité, on passe à l’action ! SQY CUB Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Yvelines TPE-PME & cybersécurité, on passe à l’action ! SQY CUB Guyancourt, 22 novembre 2023, Guyancourt. TPE-PME & cybersécurité, on passe à l’action ! Mercredi 22 novembre, 09h00 SQY CUB Participation gratuite – Inscription obligatoire Je suis seul ou j’ai des salariés, je ne suis pas expert en cybersécurité. Comment puis-je concrètement sécuriser mon entreprise ? Après une présentation des outils et démarches à mettre en place, passez à l’action au cours d’ateliers en petits groupes, encadrés par nos experts. Vous échangerez sur vos problématiques particulières et définirez un plan d’action.

Animé par Camille Albonico – Equipages, Xavier Cuccia – Palan Consulting et Yann Rolland – Xefi SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/221123 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Animé par Camille Albonico – Equipages, Xavier Cuccia – Palan Consulting et Yann Rolland – Xefi

SQY CUB
3 avenue du centre Guyancourt 78280
Guyancourt 78280
Yvelines Île-de-France

