Réussir son approche commerciale SQY CUB Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Yvelines Réussir son approche commerciale SQY CUB Guyancourt, 20 novembre 2023, Guyancourt. Réussir son approche commerciale 20 et 27 novembre SQY CUB Participation gratuite – Inscription soumise à validation 1 jour et demi pour trouver ses prospects, prendre contact, relancer, présenter son prix, argumenter, contrer les objections….le chemin qui va du prospect au client ne s’improvise pas.

Au programme : méthodologie, conseils et exercices pratiques

Animée par P. Peres – Lystal SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/F201123 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T09:00:00+01:00 – 2023-11-20T17:00:00+01:00

2023-11-27T09:00:00+01:00 – 2023-11-27T12:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu SQY CUB Adresse 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Ville Guyancourt Departement Yvelines Lieu Ville SQY CUB Guyancourt

SQY CUB Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/