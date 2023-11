Start-up & cybersécurité, on passe l’action ! SQY CUB Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Start-up & cybersécurité, on passe l'action !

Jeudi 9 novembre, 10h00
SQY CUB Guyancourt

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Comment mettre en pratique une démarche de cybersécurité au sein de ma structure ? Par où commencer ? Comment aborder ce sujet quel que soit mon domaine d'activité ?

Présentation des fondamentaux et actions indispensables à déployer au sein de vos organisations. Masterclass organisée par la French Tech Paris-Saclay, réservée aux start-ups

Animée par Camille Albonico – Equipages, David Simplot – Inria Academy

SQY CUB
3 avenue du centre
Guyancourt 78280

