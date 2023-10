Forum Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics SQY CUB Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Yvelines Forum Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics SQY CUB Guyancourt, 12 octobre 2023, Guyancourt. Forum Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics Jeudi 12 octobre, 13h30 SQY CUB Participation gratuite – Inscription obligatoire Venez rencontrer les professionnels du secteur :

– Entreprises qui recrutent

– Agences d’intérim

– Organismes de formation Et découvrez les métiers du BTP grâce aux casques virtuels ! Enseignes présentes : Bouygues Construction, Myrium, BTP Consultant, Ginger BTP, Eiffage Rail, Rectorat de Versailles, OPCO Constructys, R2T, Actual, Sopratec, Manpower, Id’ées Interim

Organismes de formation : FFB, CFM BTP, Ecole de la 2ème Chance SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/166472 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/148972 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T13:30:00+02:00 – 2023-10-12T17:00:00+02:00

