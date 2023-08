Mieux intégrer les nouvelles recrues SQY CUB Guyancourt, 28 septembre 2023, Guyancourt.

Mieux intégrer les nouvelles recrues Jeudi 28 septembre, 09h30 SQY CUB Nombre de places limité – Inscription obligatoire

Faites de l’intégration de vos nouvelles recrues un atout pour votre entreprise et un outil de fidélisation.

Découvrez comment créer un environnement accueillant, fournir un plan d’intégration efficace et innovant, et favoriser des relations de travial positives !

Animé par Daniel Arnoux, APEC

Avec le témoignage d’une entreprise

SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/280923 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T09:30:00+02:00 – 2023-09-28T11:30:00+02:00

2023-09-28T09:30:00+02:00 – 2023-09-28T11:30:00+02:00