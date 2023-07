Maîtriser les réseaux sociaux SQY CUB Guyancourt, 13 septembre 2023, Guyancourt.

Maîtriser les réseaux sociaux 13 et 14 septembre SQY CUB Participation gratuite – Inscription soumise à validation

2 jours pour sélectionner les bons outils en fonction de ses objectifs et de ses besoins : Facebook, Instagram, Linkedin…

En optimisant le profil de vos comptes / pages et créant des posts pertinents, vous développerez une communauté d’abonnés qualifiés et les convertirez en clients !

Animée par O. Charrade – Commerce d’exception

SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/F130923 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T09:00:00+02:00 – 2023-09-13T17:00:00+02:00

2023-09-14T09:00:00+02:00 – 2023-09-14T17:00:00+02:00