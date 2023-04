Comment mettre en place une politique handicap dans l’entreprise ?» SQY CUB Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Comment mettre en place une politique handicap dans l’entreprise ?» SQY CUB, 6 juin 2023, Guyancourt. Comment mettre en place une politique handicap dans l’entreprise ?» Mardi 6 juin, 10h00 SQY CUB Participation gratuite – Inscription obligatoire Comment s’orienter vers une démarche plus inclusive en entreprise ? Le handicap, de quoi parle-t-on ? Identifiez les acteurs et leurs services, les partenaires, les bonnes pratiques et construisons ensemble, étape par étape votre plan d’action.

Animé par Léa Bordes – Cap Emploi, Laura Lanzone – Agefiph, Céline Estacaille et Nicolas Paillet – OPCO Atlas SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/060623 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-06T10:00:00+02:00 – 2023-06-06T12:00:00+02:00

