Jeux Olympiques 2024 : savoir répondre à la commande publique SQY CUB, 23 mars 2023, Guyancourt.

Volet 2 : Comment répondre correctement à un marché public ?

SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

Vous êtes dirigeant d’une TPE/PME ou d’une structure de l’ESS situées sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Vous souhaitez être informé, outillé et accompagné pour répondre aux marchés publics notamment liés aux Jeux Olympiques et paralympiques 2024 ?

Nous vous proposons une formation gratuite, en trois temps, pour acquérir les fondamentaux des marchés publics : Comment intégrer les éléments juridiques et techniques pour bien répondre aux consultations, identifier les étapes et les documents les plus importants de la phase de réponse et initier des groupements de réponse territoriaux.

Lors de ce deuxième volets, vous aborderez différents points :

Comment lire un marché public

Le montage contractuel (les procédures…)

Atelier pratique : lire un Règlement de Consultation

Comment constituer mon offre ?

Les différents types de pièces financières en phase offre

La dématérialisation de la commande publique

Les bonnes pratiques à adopter

Animé par Nathan Bonati – La Fabrique Economique et Solidaire des Jeux

Formations organisées par la Fabrique Économique et Solidaire des Jeux, un dispositif partenarial financé par la DRIEETS IDF



