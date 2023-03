Trouver mes premiers clients SQY CUB Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Yvelines

Trouver mes premiers clients SQY CUB, 21 mars 2023, Guyancourt. Trouver mes premiers clients Mardi 21 mars, 10h00 SQY CUB Entrée libre C’est votre premier gros challenge de jeune entrepreneur. Vous avez créé votre micro-entreprise, et c’est maintenant que tout commence…

Suivez les 9 étapes préconisées par Laure Olivié, formatrice en création d’entreprise, pour organiser votre stratégie de prospection et décrocher vos premiers contrats ! Nombre de places limité ! Atelier destiné aux prestataires de services Animé par Laure Olivié – OFC Création d’entreprise SQY CUB 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/agenda-de-saint-quentin-en-yvelines/comment-trouver-ses-premiers-clients?oac=eyJpbmRleCI6NiwidG90YWwiOjE0LCJmaWx0ZXJzIjp7ImNhdGVnb3JpZXMiOlsiMTY4IiwiMTY3Il0sInJlbGF0aXZlIjpbImN1cnJlbnQiLCJ1cGNvbWluZyJdLCJkZXRhaWxlZCI6MX19 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T10:00:00+01:00 – 2023-03-21T12:00:00+01:00

2023-03-21T10:00:00+01:00 – 2023-03-21T12:00:00+01:00 creation entreprise trouver clients

Détails Catégories d’Évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu SQY CUB Adresse 3 avenue du centre Guyancourt 78280 Ville Guyancourt Departement Yvelines Lieu Ville SQY CUB Guyancourt

SQY CUB Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

Trouver mes premiers clients SQY CUB 2023-03-21 was last modified: by Trouver mes premiers clients SQY CUB SQY CUB 21 mars 2023 Guyancourt SQY Cub Guyancourt

Guyancourt Yvelines